Денис Сєдашов

Тренер тимчасового чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) Роб Ходжкінс у розмові з BoxNation висловився про можливий поєдинок свого підопічного проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 KO).

Ходжкінс переконаний, що поєдинок Усик — Вордлі на стадіоні Вемблі став би подією світового масштабу:

Усику подобається приїжджати до Британії та перемагати місцевих боксерів. Але цього разу все може бути інакше. Такий бій продасться навіть краще, ніж зустріч із Паркером. Я вважаю, що Фабіо вже заслужив право вийти проти Усика. Йому нема чого втрачати. Роб Ходжкінс

