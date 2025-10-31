Роб Ходжкінсі: «Вордлі заслужив бій з Усиком — йому нема чого втрачати»
Роб Ходжкінс переконаний, що Усик ще не стикався з таким незручним і небезпечним суперником, як Фабіо
близько 1 години тому
Тренер тимчасового чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) Роб Ходжкінс у розмові з BoxNation висловився про можливий поєдинок свого підопічного проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 KO).
Ходжкінс переконаний, що поєдинок Усик — Вордлі на стадіоні Вемблі став би подією світового масштабу:
Усику подобається приїжджати до Британії та перемагати місцевих боксерів. Але цього разу все може бути інакше. Такий бій продасться навіть краще, ніж зустріч із Паркером.
Я вважаю, що Фабіо вже заслужив право вийти проти Усика. Йому нема чого втрачати.
Вордлі заслужив Усика — Воррен розповів про перспективи Фабіо.