Денис Сєдашов

Колишнього чемпіона світу з боксу Ріккі Хаттона було знайдено мертвим у власному будинку в місті Гайд (Великий Манчестер) вранці 14 вересня. Йому було 46 років.

Поліція підтвердила факт смерті спортсмена й повідомила, що не розглядає інцидент як підозрілий.

Під час слухання в суді коронера Південного Манчестера було оголошено попередню причину смерті — повішення.

Остаточне розслідування обставин трагедії призначено на 20 березня 2026 року.

Сльози, прапори Манчестер Сіті й натовпи фанатів — як пройшло прощання з Ріккі Хаттоном.