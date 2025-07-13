Шираз після перемогу над Берлангою може провести бій із Канело? Відповів Туркі
На британця мають грандіозні плани
19 хвилин тому
Хамза Шираз / Фото - ВВС
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх відреагував на перемогу британського проспекта другої середньої ваги Хамзи Шираза (22-0-1, 18 КО) над американцем Едгаром Берлангою (23-2, 18 КО).
«Хамза тепер заслуговує на бій із Канело у 2026 році.
Який виступ Хамзи в Нью-Йорку, де тисячі були проти нього! Англія та Пакистан мають пишатися Хамзою. Він стане чемпіоном».
Нагадаємо, сьогодні вночі на шоу у Нью-Йорку Шираз переміг Берлангу технічним нокаутом у 5-му раунді.