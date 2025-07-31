«Тайсон, у тебе ж гроші!». Аделайє – про штраф, який залишив Ф’юрі
Девід Аделайє залишив свій штраф для Циганського короля
близько 2 годин тому
Британський суперважковаговик Девід Аделайє поділився кумедною історією зі свого досвіду тренувань у таборі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО). Боксер, якого Ф’юрі раніше називав майбутнім чемпіоном, був його спаринг-партнером і провів чимало часу в таборі «Циганського короля» в Ланкастері.
Аделайє настільки інтегрувався в команду, що навіть оформив страховку на один з численних автомобілів Ф’юрі. В інтерв’ю SunSport він зізнався, що досі може бути застрахований на ту машину, хоч і давно не був у таборі.
Це смішно, але розповім історію. Я отримав штраф за неправильне паркування — і просто залишив квитанцію в машині. Подумав: «Та у Тайсона ж гроші є, хай платить».
Коли я повернув йому авто, штраф ще був усередині. Тайсон навіть нічого не сказав — тож, мабуть, просто сплатив його. Можливо, я й досі йому винен! Але з ним усе буде гаразд.
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