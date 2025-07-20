Статистика ударів у реванші Усик – Дюбуа: Олександр перевершив британця
Українець достроково завершив бій у 5-му раунді
близько 2 годин тому
Усик та Дюбуа / Фото - ESPN
Абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) здобув перемогу над колишнім володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).
Усик достроково завершив бій у 5-му раунді, завдавши 12 ударів із 17 (71 %), включно з 8 силовими із 11 (73 %).
Усик перевершив Дюбуа за загальною кількістю точних влучень – 57 проти 35, а також за джебами (21-11) та силовими (36-24).
Статистика ударів бою:
Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.