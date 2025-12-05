Стівенсон зробив прогноз на бій Роуча та Круса
Чемпіон WBC у легкій вазі обрав фаворита в претендентському бою
30 хвилин тому
Шакур Стівенсон
Непереможений чемпіон світу Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) дав прогноз на бій Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО) проти Ісаака Круса (28-3-1, 18 КО), що пройде 6 грудня в Сан-Антоніо.
За словами Шакура в соцмережах, Ламонт переможе Круса.
«Завтра переможе Ламонт — так, як захоче. Це мій вибір».
Бій відбудеться 6 грудня в Frost Bank Center, Техас. Роуч захищає титул WBA у другій напівлегкій вазі, Крус — тимчасовий WBC у першій напівсередній. Переможець претендуватиме на повноцінний титул WBC в напівсередньому дивізіоні.
Роуч востаннє бився в жовтні, перемігши Джессі Родрігеса. Крус у липні здолав Хуана Раміреса.