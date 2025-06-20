Олег Гончар

Аргентинський боксер Хуан Мануель Альборноз, який мав битися проти українця Олександра Соломеннікова (16-1, 8 КО) у другому колі Гран-прі WBC у напівлегкій вазі, провалив процедуру зважування та був дискваліфікований. Про це в Instagram повідомила промоутерська компанія Top Boxing Generation.

Поєдинок між Соломенніковим і Альборнозом був запланований на 21 червня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Промоутери Top Boxing Generation протягом дня намагалися врегулювати ситуацію, але наразі немає остаточної інформації, чи вийде Соломенніков на ринг.

Олександр має статус запасного бійця на турнірі, що дає йому шанс виступити у разі інших непередбачених обставин.

Нагадаємо, раніше Данило Лозан яскраво виграв свій поєдинок та вийшов у чвертьфінал.