Сіренко одноголосним рішенням суддів програв Дакресу в андеркарді бою Усик – Дюбуа ІІ
Для українця це перша поразка у кар'єрі
близько 12 годин тому
Фото: Getty Images
Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) програв британцю Соломону Дакресу (10-1, 3 КО).
Бій тривав всі десять раундів та завершився перемогою Дакреса одноголосним рішенням суддів 91:99, 92:98, 92:99.
Поєдинок відбувся в андеркарді реваншу між Усиком та Дюбуа на стадіоні Вемблі.
Український тренер розповів, як завершиться реванш між Усиком та Дюбуа.