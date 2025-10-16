«Трішки треба змушувати». Як Усик виховує дітей — поради абсолютного чемпіона світу
Батькам важливо допомагати формувати дисципліну та навички
15 хвилин тому
Український абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 KO) поділився власним підходом до виховання дітей під час дискусії на Міжнародному київському економічному форумі.
Люблю їх. Є багато способів виховання дітей. Зараз у мене є діти. Чи роблю я так само, як мої батьки? Ні, роблю по-своєму. Деякі моменти, як робив батько, я продовжую зі своїми синами, але не з доньками. Спостерігаю за ними, слухаю їх.
Боксер також підкреслив важливість стимулювання розвитку дитини у молодшому віці:
До 14–15 років дітей трішки треба змушувати робити певні речі, тому що коли даєш вибір, вони часто оберуть нічого не робити. Мозок хоче кайфувати й відпочивати, тож без направлення дитина не розвиватиметься.
