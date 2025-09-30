Тренер Накатані повідомив, коли буде можливий бій з Іноуе
Це може статися наступного року
близько 2 годин тому
Тренер чемпіона WBC та IBF у легшій вазі Дзунто Накатані (31-0, 24 КО) Руді Ернандес висловився про можливий бій проти абсолютного чемпіона у другій легшій вазі Наої Іноуе (30-0, 27 КО). Слова тренера навів портал Ring Magazine.
«Якщо вони обидва переможуть у грудневих боях, ми всі можемо з нетерпінням чекати їхнього бою один проти одного у травні, я вважаю, в Tokyo Dome».
Тренер назвав потенційний поєдинок найважливішим в історії японського боксу, адже вперше зійдуться два бійці з Японії, які входять до топ-10 рейтингу P4P. За його словами, бій приверне увагу всієї країни.
27 грудня в Ер-Рияді Іноуе зустрінеться з Давідом Пікассо (32-0-1, 17 КО), а Накатані – із Себастьяном Ернандесом (20-0, 18 КО).