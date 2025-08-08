Денис Сєдашов

Генеральний директор Matchroom Boxing Френк Сміт в ефірі talkSPORT поділився очікуваннями від майбутнього 2026 року для британського боксера Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

За його словами, 2026-й може стати ключовим у кар’єрі британця з огляду на можливі поєдинки проти Джейка Пола (12-1, 7 KO) та Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

2026 рік буде дуже важливим для Ентоні Джошуа. Поєдинок із Джейком Полом — це наразі найгучніша подія у його кар’єрі. Френк Сміт

Він також наголосив, що, хоча бій з Тайсоном Ф’юрі залишається вкрай значущим, наразі поєдинок з Джейком Полом має більший резонанс на світовій арені. Якщо Ф’юрі повернеться у ринг, то їхній бій також може відбутися вже у 2026 році.

Ентоні досяг у спорті багато чого, але йому ще є куди рости. У цьому бізнесі часто недооцінюють спортсменів, але я впевнений, що наступного року ми побачимо його у відмінній формі на найбільших рингах. Щодо Джейка Пола, то його потрібно поважати. Хоч він і не на рівні Джошуа, але продовжує кидати виклик і ці поєдинки рано чи пізно відбудуться. Френк Сміт

