Олег Гончар

Саудівський промоутер Туркі Аль аш-Шейх, голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії, анонсував нову серію боксерських івентів під назвою The Underdog, повідомляє The Ring.

Проєкт зосередиться на боях молодих проспектів та менш відомих чемпіонів, щоб відкривати нові імена в боксі.

Перший івент відбудеться 11 вересня в Лас-Вегасі на арені Fontainebleau напередодні супербою Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд. Планується проводити шоу щомісяця. Назва «Андердог» відображає формат поєдинків без явних фаворитів, де молоді боксери матимуть шанс заявити про себе.

У головному бою вечора чемпіон WBO у найлегшій вазі Ентони Оласкуага (9-1, 6 КО) захищатиме титул проти Хуана Карлоса Камачо (19-1, 8 КО).

Нагадаємо, Туркі Аль аш-Шейх розповів, що хоче зробити бій Олександра Усика проти Мозеса Ітауми.