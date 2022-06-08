У матчі проти України збірну Грузії посилять гравці НБА

Грузинська команда буде в більш сильному складі ніж в першому матчі

За словами менеджера збірної України Андрія Лебедєва в інтерв'ю прес-службі ФБУ, команду Грузії в липні на матчах відбору на чемпіонат світу-2023 посилять гравці з НБА.

«Я особисто спілкування з представниками грузинської федерації, і вони обіцяють, що у них гратимуть всі найсильніші — у тому числі гравці НБА Гога Бітадзе та Сандро Мамукелашвілі. Наскільки це правда, я не знаю. Латвційці, наприклад, вже також тренуються великим складом із молодими гравцями і в тому числі с Давісом Бертансом, який ще нещодавно грав у фіналі західної конференції НБА за Даллас. Він працює у національній команді з першого дня кемпу і сказав, що гратиме за збірну обов’язково».

Україна 1 липня в Ризі зіграє проти Грузії, а 7 липня з Іспанією, а 4 липня в виїзному матчі буде протистояти команді Північної Македонії.

Нагадаємо, раніше став відомий список гравців збірної України, які готуються до матчів відбору на ЧС-2023.