Володимир Кириченко

Відомий журналіст та боксерський інсайдер Майк Коппінджер поділився очікуваннями від реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Усик знову переможе нокаутом цими вихідними, хоча я вважаю, що Дюбуа буде більш конкурентоспроможним. Не можу дочекатися, щоб опинитися біля рингу на стадіоні «Вемблі» під час бою за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією The Ring».

Unless you’re Daniel Dubois or part of his team, you know it was a low blow. Usyk by stoppage yet again this weekend, though I believe Dubois will be more competitive. Can’t wait to be ringside at Wembley for the @ringmagazine heavyweight title fight. pic.twitter.com/bXIozT5R3k — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 14, 2025

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

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