У США заявили, що Усик переможе нокаутом в реванші з Дюбуа
Але не все так просто
близько 2 годин тому
Відомий журналіст та боксерський інсайдер Майк Коппінджер поділився очікуваннями від реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
«Усик знову переможе нокаутом цими вихідними, хоча я вважаю, що Дюбуа буде більш конкурентоспроможним.
Не можу дочекатися, щоб опинитися біля рингу на стадіоні «Вемблі» під час бою за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією The Ring».
Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.
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