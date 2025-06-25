Денис Сєдашов

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) вдруге зустрінеться у ринзі з британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), який наразі володіє титулом IBF.

Реванш відбудеться 19 липня 2025 року в Лондоні на легендарному стадіоні Вемблі.

Час початку поєдинку

Точний час виходу боксерів у ринг поки не підтверджено, однак очікується, що головна подія вечора розпочнеться не раніше 23:45 за київським часом.

Рекордні гонорари

Сторони домовилися про рекордний призовий фонд — 150 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 203,5 млн доларів). За умовами контракту, Олександр Усик отримає 132,28 млн доларів, а Даніель Дюбуа — 71,22 млн. Нагадаємо, за бій-реванш із Тайсоном Ф’юрі Усик заробив $114 мільйонів.

Де дивитися бій Усик – Дюбуа 2

В Україні поєдинок можна буде переглянути на платформі Megogo. Також трансляція буде доступна на DAZN, Sky Sports та TNT Sports.

Онлайн-трансляцію бою проведе XSPORT.

Нагадаємо, що перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року – тоді українець переміг нокаутом у дев’ятому раунді.

Льюїс дав остаточний прогноз на реванш Усик – Дюбуа.