Олег Гончар

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) 29 серпня відвідав Молдову, де поспілкувався з місцевими спортсменами.

«Дуже радий приїхати, поспілкуватися, щось повідповідати. До речі, Молдова — єдина країна із сусідніх для України, яка ніколи не мала ніяких претензій. Так що ми з вами братики. Всі інші хочуть щось забрати. Але ми не віддамо». Олександр Усик

Під час візиту Усик також відвідав Національний олімпійський комітет Молдови та Міністерство закордонних справ, де залишив автограф на прапорі України, символізуючи солідарність.

Зазначимо, що ця поїздка стала для Усика можливістю подякувати за підтримку України.

