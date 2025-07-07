Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) в інтерв’ю на YouTube ексчемпіону Карлу Фремптону оцінив прогрес чемпіона IBF британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) після їхнього першого поєдинку.

Вважаєш, що він зараз кращий боєць, ніж під час першого бою?

«Можливо. Так, можливо, тому що пройшло багато років, два-три. Зараз я думаю, що Даніель виріс, як боксер і як людина».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

На кону в цьому протистоянні стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Уперше вони зустрілися в серпні 2023 року, і тоді Усик переміг технічним нокаутом у 9-му раунді.

Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою