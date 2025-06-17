Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) для Boxing King Media поділився думками про перспективи австралійського чемпіона IBF у крузервейті Джея Опетаї (28-0, 22 KO).

Як думаєш, чи зможе Опетая зробити те саме, що зробив ти – стати чемпіоном у крузервейті, а потім перейти в хевівейт? Чи достатньо він хороший для цього?

«Так, мені подобається цей хлопець. Чудовий спортсмен, чемпіон світу в крузервейті. Якщо Опетая буде добре тренуватися, наполегливо працювати – так, думаю, це можливо. Якщо він змінить категорію – можливо, я не знаю.

Багато людей кажуть: «Ти ж маленький, бла-бла-бла». ОК, маленький. І що далі? Все вирішує лише твоє бажання, серце й розум».

Нагадаємо, напередодні Опетая за 5 раундів знищив свого суперника, захистивши титул чемпіона світу.