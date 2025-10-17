Промоутер Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Френк Воррен пояснив, чому впевнений на згоду Олександра Усика (24-0, 15 KO) втретє зійтися у ринзі з «Циганським королем». Британця цитує vringe.com:

Я думаю, що Усик погодиться. Це грошовий бій. Усик зараз на тому етапі, коли має битися з усіма цими обов'язковими претендентами.

Усик заслуговує і має заробити всі гроші, які йому можуть принести бої, незалежно від того, чи захищатиме він свої титули, чи від них відмовиться. Ми не знаємо, яке рішення він ухвалить, але його цікавлять лише грошові бої. І я розумію, що у його віці великий грошовий бій – це (ще один) поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.