Денис Сєдашов

Британський супертяж Ділліан Вайт (31-3, 21 КО), який у суботу в Саудівській Аравії вийде на ринг проти непереможного Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO), зізнався, що не боїться викликів — адже все життя проходило у боротьбі за виживання.

Я завжди був бійцем. Народився у 1988 році під час урагану на Ямайці — тоді вітер зніс дах із дому моєї мами просто під час пологів. Я знаю, що таке впертість і боротьба. Все життя я боровся, і тепер знаю, що робити на рингу. Ділліан Вайт

Він виріс у місті Порт-Антоніо в надзвичайно складних умовах, мало не померши від голоду. Дитинство пройшло без матері, яка переїхала до Англії на заробітки.

Майбутній боксер жив то з родичами, то взагалі без опікунів, виживаючи за рахунок випадкових підробітків, продажу фруктів та скляних пляшок, а іноді — харчуючись із контейнерів.

Я не крав гроші, але крав їжу та речі, щоб вижити. Продавав порожні пляшки з-під Фанти, працював на фермах. Це було дуже важке життя. Ділліан Вайт

У 12 років він переїхав до матері у Велику Британію, але потрапив у кримінальне середовище Лондона. Був поранений ножем, а у 13 років став батьком. Врятував його спорт – спочатку кікбоксинг, а згодом і бокс.

Перший аматорський поєдинок провів у 20 років, а згодом став професіоналом і заробив мільйони, б’ючись із найкращими суперважковаговиками світу.

Я ніколи не думав, що стану боксером чи чемпіоном, але спорт буквально врятував мені життя. Ділліан Вайт

За останнє десятиліття Вайт провів низку яскравих поєдинків, серед яких проти Ентоні Джошуа, Дерека Чісори та Джозефа Паркера.

Поєдинок між Вайтом та Ітаумою відбудеться 16 серпня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

За матеріалом The Sun.