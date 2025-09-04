Відома дата наступного бою Ітауми
Британець вийде у ринг 13 грудня
близько 1 години тому
Промоутер Френк Воррен оголосив дату наступного поєдинку британського боксера надважкої ваги Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO). Слова наводить BoxNation.
Мозес вийде на ринг 13 грудня в Манчестері. Його суперником стане хтось із топ-10 рейтингу. Арена точно буде заповнена вщерть.
За його словами, Ітаума вже зараз є №1 у двох організаціях і має всі якості, щоб швидко піднятися до чемпіонського рівня.
Він готовий кидати виклик серйозним суперникам — серед можливих опонентів переможець бою Філіп Хргович – Адельєй, Отто Валлін чи Кубрат Пулєв. У найближчі півроку ми побачимо, як він рухатиметься вгору.
Леннокс Льюїс рекомендує Ітаумі перечекати Усика.