Відомий американський тренер виступив з радикальною заявою про третій поєдинок Усик – Ф’юрі
Башир вважає, що Тайсон не заслуговує на ще одну дуель з українцем
близько 5 годин тому
Колишній тренер Олександра Усика (23-0, 14 KO) Джеймс Алі Башир висловився про потенційний третій поєдинок українця з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Цитує американця vringe.com:
Бої між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі вже закінчено. Але я не думаю, що потрібні ще якісь докази. Олександр Усик вже двічі побив Тайсона Ф'юрі. Це не були близькі бої, на мою думку. Як на мене, то Усик побив його легко. Звичайно, Тайсон Ф'юрі тут богиня, і він бачить бій по-іншому. Але більшість фанів, експертів та тренерів не скажуть, що було щось, через що має бути ще один поєдинок.
Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика нокаутом у 9-му раунді.