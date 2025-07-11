Володимир Кириченко

Американський проспект другого середнього дивізіону Едгар Берланга (23-1, 18 КО) та промоутер Оскар Де Ла Хойя влаштували суперечку під час пресконференції бою проти британця Хамзи Шираза (21-0-1, 17 КО).

Берланга почав кидати у промоутера жіночу білизну, а потім долари. Після цього вони почали сперечатися.

Edgar Berlanga goes wild on Oscar De La Hoya and throws women's lingerie at him at the Ring III final press conference ‼️



Ring III live on DAZN l July 12th in New York 🥊



🎟️ Get your tickets now: https://t.co/MbvbCKhMkB pic.twitter.com/YMahFzokEa — Ring Magazine (@ringmagazine) July 10, 2025

Нагадаємо, що між Едгаром та Оскаром є давній конфлікт, Де Ла Хойя критикував боксера ще перед його поєдинком з Канело у вересні 2024 року.

Поєдинок між Берлангою та Ширазом відбудеться 12 липня на стадіоні Луї Армстронга в Квінзі, Нью-Йорк, США у рамках вечора боксу, організованого промоутером Едді Хірном.

Бій є частиною турніру за статус обов’язкового претендента на титул WBA у другій середній вазі.

Раніше Берланга пригрозив зіпсувати день Туркі Аль аш-Шейху в бою з Ширазом.