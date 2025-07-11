Відомий проспект під час пресконференції кинув у Де Ла Хойю жіночу білизну та долари: відео
У них є давній конфлікт
близько 1 години тому
Американський проспект другого середнього дивізіону Едгар Берланга (23-1, 18 КО) та промоутер Оскар Де Ла Хойя влаштували суперечку під час пресконференції бою проти британця Хамзи Шираза (21-0-1, 17 КО).
Берланга почав кидати у промоутера жіночу білизну, а потім долари. Після цього вони почали сперечатися.
Нагадаємо, що між Едгаром та Оскаром є давній конфлікт, Де Ла Хойя критикував боксера ще перед його поєдинком з Канело у вересні 2024 року.
Поєдинок між Берлангою та Ширазом відбудеться 12 липня на стадіоні Луї Армстронга в Квінзі, Нью-Йорк, США у рамках вечора боксу, організованого промоутером Едді Хірном.
Бій є частиною турніру за статус обов’язкового претендента на титул WBA у другій середній вазі.
Раніше Берланга пригрозив зіпсувати день Туркі Аль аш-Шейху в бою з Ширазом.