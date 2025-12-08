Денис Сєдашов

Екс-чемпіон світу з боксу з Ірландії Баррі Макгіган прокоментував майбутній бій між колишнім чемпіоном у надважкій вазі британцем Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та американським відеоблогером Джейком Полом, який відбудеться 19 грудня в Маямі.

Важко повірити, що між ними немає жодної домовленості. Як Джошуа може змагатися з цим хлопцем? Подивіться реально. Згадайте, що Джошуа зробив із Френсісом Нганну — величезним, як танк. Нганну пройшов 10 раундів з Тайсоном Ф’юрі, а Джошуа розбив його за кілька раундів. Якщо Джошуа потрапить точно в ціль, він може зламати йому щелепу та нокаутувати. Баррі Макгіган

Раніше Олександр Усик розповів, як його команда тренує Джошуа.