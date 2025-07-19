Промоутер та менеджер Дін Вайт, молодший брат Ділліана Вайта (31-3, 21 КО), поділився думками про реванш між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Олександр Усик – це просто шалений боєць. Дуже технічний. Можливо, найкращий у нашій ері. Дюбуа – англійський боєць, тож я, звісно, буду вболівати за нього.

Але послухайте, про Усика нічого поганого не скажеш. Він перемагав найкращих з найкращих – і в аматорах, і в профі. Тож думаю, у суботу вночі… Він уже старіє. Можливо, його дожене «батько час». Але хто знає?

Я спостерігав за ним – він багато зробив для боксу, він чудовий амбасадор України, і те, що він робить – це вражає. Тож я бажаю йому удачі. І Дюбуа – теж. Нехай переможе найсильніший.

Ми готові до всього – до видовища, до жорсткого бою, до емоцій. Коли ти приходиш на Вемблі, на велике шоу – всі фанати виходять, і це робить ніч неймовірною.

Вони кричать, скандують «Усик», або імʼя когось іншого – і це чудово. Мурашки по шкірі, електризує атмосферу. Усі з нетерпінням чекаємо суботньої ночі».