«Він вже старіє...». Відомий промоутер зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа
Британець назвав Олександра чудовим амбасадором України
близько 4 годин тому
Промоутер та менеджер Дін Вайт, молодший брат Ділліана Вайта (31-3, 21 КО), поділився думками про реванш між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
«Олександр Усик – це просто шалений боєць. Дуже технічний. Можливо, найкращий у нашій ері. Дюбуа – англійський боєць, тож я, звісно, буду вболівати за нього.
Але послухайте, про Усика нічого поганого не скажеш. Він перемагав найкращих з найкращих – і в аматорах, і в профі. Тож думаю, у суботу вночі… Він уже старіє. Можливо, його дожене «батько час». Але хто знає?
Я спостерігав за ним – він багато зробив для боксу, він чудовий амбасадор України, і те, що він робить – це вражає. Тож я бажаю йому удачі. І Дюбуа – теж. Нехай переможе найсильніший.
Ми готові до всього – до видовища, до жорсткого бою, до емоцій. Коли ти приходиш на Вемблі, на велике шоу – всі фанати виходять, і це робить ніч неймовірною.
Вони кричать, скандують «Усик», або імʼя когось іншого – і це чудово. Мурашки по шкірі, електризує атмосферу. Усі з нетерпінням чекаємо суботньої ночі».
Нагадаємо, що Усик та Дюбуа проведуть реванш 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.
Олександр Усик – Даніель Дюбуа 2. Де дивитися онлайн поєдинку
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