Вордлі: «Усик – талант покоління, але має вразливості»
Фабіо зізнався, що поки не аналізував потенційного суперника
близько 2 годин тому
Фото: Talk SPORT
Тимчасовий чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) висловився про потенційний поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Британця цитує vringe.com:
Я не сідав, не аналізував стиль Усика. Слухайте, це надважка вага. Я вважаю, я перевірений, якщо я в бою, на своїх ногах і дихаю – я небезпечний для будь-кого. Буде це Олександр Усик чи хтось інший. Це небезпечна гра. Дивіться, якщо буде бій, ми зі своєю командою зберемо дещо воєдино. Усик – талант покоління, але також не непереможний. Є вразливості. Не зрозумійте мене неправильно, їх дуже важко використовувати, але вони є.
Нагадаємо, що переговори про бій Усик – Вордлі вже розпочалися.