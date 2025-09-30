«Всі благають Усика…» У Великій Британії визнали, що чекають на наступний крок українця
Околі сподівається, що Олександр відмовиться від поясів
близько 5 годин тому
Фото: Getty Images
Ексчемпіон світу у двох вагових категоріях Лоуренс Околі (22-1, 16 KO) в інтерв’ю The Ring висловився про стан справ у надважкому дивізіоні.
Зараз всі благають Усика звільнити титули. Кожен надважковаговик, кожен тренер у хевівейті, кожен менеджер, промоутер… Всі кажуть: «Ти досяг цього, молодець. Ти переміг усіх двічі». Ми всі зараз маємо чекати наступного кроку Олександра.
Нагадаємо, що Олександра Усика спонукають до завершення кар’єри.