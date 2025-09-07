Всесвітня боксерська організація виступила з заявою про остаточне рішення щодо чемпіона організації у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 KO):

Клопотання команди Усика про 90-денне продовження терміну дії задоволено з медичних причин. 90-денне продовження має силу з дати подання, 9 серпня 2025 року. Джозеф Паркер, тимчасовий чемпіон у надважкій вазі, має право захищати свій титул проти відповідного суперника, затвердженого цим Комітетом, протягом цього періоду.

Олександру Усику наступним має зустрітися з тимчасовим чемпіоном WBO у надважкій вазі. Жодні проміжні бої не дозволятимуться. Невиконання Усиком цього мандата призведе до втручання цього Комітету для відповідних дій. Ця Резолюція є остаточною та підлягає виконанню.