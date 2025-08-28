Денис Сєдашов

Легендарний американський боксер Мухаммед Алі свого часу зізнавався, що найважчим поєдинком у його кар’єрі став бій за титул абсолютного чемпіона світу з Сонні Лістаном у 1964 році в Маямі. Саме тоді 22-річний Алі сенсаційно здобув чемпіонство. Згадує talkSport.

За словами Алі, Лістан був найсильнішим і найнебезпечнішим супертяжем свого часу.

У нього був потужний джеб, він міг бити обома руками і мав величезну силу. Мухаммед Алі

Боксер пригадував, що у четвертому раунді майже нічого не бачив через сильне печіння в очах — підозрював, що на рукавичках суперника могла бути якась речовина. Тренер Анджело Данді промив йому обличчя та підбадьорив:

Продовжуй битися. Анджело Данді

Алі пішов у захист, але поступово повернув контроль над рингом. У шостому раунді Лістан втомився, пропустив серію ударів і залишився на стільці, відмовившись продовжувати бій. Так Алі став новим чемпіоном світу у надважкій вазі.

Я поважаю Сонні як одного з найвеличніших тяжів усіх часів. Мухаммед Алі

