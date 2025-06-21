Два срібла і бронза. Українські веслувальники вдало розпочали виступи на ЧЄ
Лузан розпочала континентальну першість з двома нагородами
близько 1 години тому
Фото: Canoe Europe
Українські веслувальники відкрили медальний рахунок у перший день фіналів на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное. Континентальна першість проходить у чеському місті Рачице.
Наші веслувальники тричі піднімалися на п’єдестал пошани:
Людмила Лузан здобула срібну медаль у заїзді каное-одиночок на дистанції 200 метрів (45.658).
Андрій Рибачок виборов бронзу у тій самій дисципліні серед чоловіків (38.544).
Людмила Лузан та Ірина Федорів — в каное-двійці на дистанції 200м.
Українці вийшли у фінал ще в 5-тивидах програми чемпіонату Європи.