Володимир Кириченко

Грузинська поліція змусила трьох протестувальників з прапорами Грузії та України покинути територію арени, де проходить чемпіонат світу з фехтування. Про це повідомляє російське пропагандистське видання Матч ТВ.

Під час сутичок росіянок Яни Єгорян та Олександри Михайлової протестувальники почали голосно викрикувати «різні гасла, спрямовані, зокрема, проти росіян».

Охорона об'єкта та грузинська поліція оперативно затримали фанатів і силою вивели їх на вулицю.

Раніше активісти о 4.00 почали запускати феєрверки поруч з готелем, де проживає збірна росії з фехтування, а згодом біля Олімпійського палацу спорту у Тбілісі пройшла акція протесту.

Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування допустила до турніру нейтральних спортсменок, серед яких фехтувальниці, пов‘язані з російською армією.

Раніше Аліна Комащук принесла Україні третю медаль на чемпіонаті світу з фехтування.