Харькова вийшла до фіналу та гарантувала Україні першу медаль чемпіонату світу
Влада завоює нагороду на змаганнях у Грузії
близько 1 години тому
Фото: FIE
Влада Харькова пробилася до фіналу чемпіонату світу-2025 з фехтування, який проходить у грузинському Тбілісі. Таким чином шпажистка гарантувала Україні першу медаль на змаганнях. У вирішальній сутичці Харькова зустрінеться з естонкою Катріною Лехіс.
Шлях Харькової до фіналу ЧС-2025:
1/32 фіналу. Харькова – Фіона Гатц (Швейцарія) 15:9
1/16 фіналу. Харькова – Джулія Керон (Велика Британія) 15:14
1/8 фіналу. Харькова – Бланка Надь (Угорщина) 15:9
1/4 фіналу. Харькова – Елоіза Ванріссель (Франція) 15:14
1/2 фіналу. Харькова – Сон Се Ра (Республіка Корея) 15:14
Нагадаємо, що Анна Максименко раніше завоювала срібло Універсіади-2025.
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