Харлан відповіла, коли планує повернутися до виступів
Олімпійська чемпіонка планує вийти на доріжку в оптимальній формі
близько 1 години тому
Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан розповіла, коли варто чекати її повернення до змагань. Фехтувальницю цитує Суспільне Спорт:
Готуюся повернутися на доріжку. В моєму випадку це потрібно робити за два-три місяці. Можливо, навіть за чотири. Я вже маю певний досвід у фехтуванні, і тіло потребує багато догляду в плані підготовки. Тому якщо хочу повертатися, то вже в гарній формі.
Можна сказати, що була не як тренерка, а партнерка в команді, яка поки поза доріжкою. Ми команда не лише на доріжці, але й поза нею. Тому я завжди рада допомогти дівчатам. Могла трохи відчути себе тренеркою, але все ж вважаю себе членкинею команди.
Нагадаємо, що раніше Харлан пропустила чемпіонат Європи-2025.
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