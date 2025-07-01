Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан розповіла, коли варто чекати її повернення до змагань. Фехтувальницю цитує Суспільне Спорт:

Готуюся повернутися на доріжку. В моєму випадку це потрібно робити за два-три місяці. Можливо, навіть за чотири. Я вже маю певний досвід у фехтуванні, і тіло потребує багато догляду в плані підготовки. Тому якщо хочу повертатися, то вже в гарній формі.

Можна сказати, що була не як тренерка, а партнерка в команді, яка поки поза доріжкою. Ми команда не лише на доріжці, але й поза нею. Тому я завжди рада допомогти дівчатам. Могла трохи відчути себе тренеркою, але все ж вважаю себе членкинею команди.