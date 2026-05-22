«100%». Верховен розповів, чи здивує Усика у ринзі
Нідерландський кікбоксер пообіцяв дати щось нове у бою проти українського чемпіона
24 хвилини тому
Відомий нідерландський кікбоксер Ріко Верховен поділився своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Олександра Усика (24-0, 15 КО), який відбудеться за правилами професійного боксу.
Для Верховена цей бій стане особливим викликом, адже йому доведеться протистояти одному з найсильніших боксерів сучасності та непереможеному українському чемпіону.
Чи я вірю в те, що можу привнести для Усика щось нове? 100%. Я привнесу те, що він раніше не бачив. Бо він раніше зустрічався з боксерами і боксував все життя, я ж — ні. Я запропоную інший підхід. Так, все в руках Божих. Побачимо у суботу, хай переможе найсильніший, – передає слова Верховена «Суспільне Спорт».
23 травня Олександр Усик і Ріко Верховен зустрінуться в ринзі.
