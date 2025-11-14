Сергій Разумовський

Завершилися всі ігрового дня четверга, 13 листопада, у європейській кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

У групі F Угорщина на виїзді здобула важливу мінімальну перемогу над Вірменією завдяки голу Варги на 33-й хвилині. Ірландія ж удома сенсаційно обіграла Португалію – завдяки дублю Паррота вже у першому таймі. Ситуація ускладнилася для португальців ще більше після шокуючого вилучення Кріштіану Роналду на 61-й хвилині.

Перед останнім туром збірна Португалії залишилася лідером квартету з 10 очками. Угорщина (8) зберегла теоретичні шанси на пряму путівку. В спину їй у боротьбі за плей-оф дихає Ірландія (7).

Чемпіонат світу-2026. Европейська кваліфікація

Група F

Вірменія – Угорщина 0:1

Гол: Варга, 33

Ірландія – Португалія 2:0

Голи: Парротт, 17, 45

Вилучення: Роналду, 61

У групі I Норвегія на своєму полі впевнено розгромила Естонію. Дубль Сьорлота на початку другого тайму, а також два голи Ерлінга Голанда (вже 14 у відбірковому циклі!) стали вирішальними. Гості відповіли лише точним ударом Саарми.

Італія в гостях довго не могла зламати оборону Молдови, але наприкінці зустрічі Манчіні та Еспозіто принесли «Скуадрі адзуррі» трудову перемогу. Цікаво, що матч обслужила українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.

Норвегія продовжує йти зі стовідстотковим показником, на 99,9% гарантувавши собі пряму путівку на Мундіаль. Аби завадити цьому, Італії (18 очок) слід в останньому турі громити конкурента з різницею в 17 (!) м'ячів.

Група I

Норвегія – Естонія 4:1

Голи: Сьорлот, 50, 52, Голанд, 56, 62 – Саарма, 64

Молдова – Італія 0:2

Голи: Манчіні, 88, Ф. Еспозіто, 90+2

У групі K збірна Англії в рідних стінах без особливих проблем розібралася із Сербією. Сака відкрив рахунок у першому таймі, а остаточний результат наприкінці матчу встановив Езе. Албанія на виїзді здобула мінімальну перемогу над Андоррою завдяки голу Асллані в середині другого тайму.

Збірна Англії набрала 21 очко, не втративши жодного бала. Команда точно зіграє на чемпіонаті світу-2026. Албанія (14) сенсаційно позбавила Сербію (10) місця у плей-оф.

Група K

Англія – Сербія 2:0

Голи: Сака, 28, Езе, 90

Андорра – Албанія 0:1

Гол: Асллані, 67