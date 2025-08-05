18-річний дебютант Карпат почув оцінку від головного тренера
Лупашко зробив ставку на клубного вихованця
близько 1 години тому
Назар Домчак / Фото - Карпати Львів
Головний тренер Карпат Владислав Лупашко оцінив дебют 18-річного воротаря Назарія Домчака в матчі 1 туру УПЛ проти Полісся (0:2). Його слова наводить пресслужба клубу.
Назар проробив дуже хорошу роботу на зборах і прислухався до слів тренерів воротарів. Він сильно змінився в ставленні до тренувального процесу, тому він сьогодні дебютував. У нас були сумніви. Вибір був непростий. Його робив я, адже розумів про потенційний тиск на тренерів воротарів. Потрібно було вибирати і вирішив, що Домчак - це воротар, у якого є майбутнє в Карпатах, - сказав Лупашко.
Лупашко поскаржився на арбітрів після важкої поразки від Полісся.
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