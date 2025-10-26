Сергій Стаднюк

У восьмому турі італійської Серії А Фіорентина та Болонья розписали бойову нічию 2:2.

Гості повели у два м’ячі після голів Кастро та Камб’ягі у різних таймах, але господарі відігралися: Ґудмундссон скоротив відставання з пенальті, а Кін реалізував ще один 11-метровий на 93-й хвилині.

Зазначимо, що від 83-ї хвилини Болонья грала вдесятьох після другого попередження Гольма. Цікаво, що «Фіалки» є майбутнім суперником київського Динамо на загальному етапі Ліги конференцій.

Болонья набрала 14 очок турнірній таблиці й ризикує пропустити вперед Ювентус (12). Фіорентина (4) залишається у зоні вильоту.

Серія А, восьмий тур

Фіорентина – Болонья 2:2

Голи: Ґудмундссон, 73 (пен.), Кін, 90+3 (пен.) – Кастро, 25, Камб’ягі, 52

Фіорентина: Де Хеа, Понграчич, Марі, Раньєрі (Пікколі 85), Додо, Ніколуссі Кавілья (Сабірі 64), Фаджолі (Джеко 54), Мандрагора (Ндур 54), Гозенс (Фортіні 54), Кен, Гудмундссон

Болонья: Скорупскі, Гольм, Хеггем, Лукумі, Міранда, Фройлер, Л. Фергюсон, Орсоліні (Бернардескі 77), Фаббіан (Побега 77), Камбіагі (Роу 64, Казале 86), Кастро (Даллінга 64)

Попередження: Гозенс 37, Гудмундссон 58, Джеко 90+5 - Фройлер 39, Гольм 71, Роу 88, Лукумі 90+5

Вилучення: Гольм, 83 (Болонья, друга ЖК)