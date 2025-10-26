Сергій Стаднюк

У десятому турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал на своєму полі здолав Барселону.

Господарі повели на 22-й хвилині завдяки голу Мбаппе, але ближче до кінця тайму Фермін Лопес відновив паритет. Ще до перерви Беллінгем знову вивів мадридців уперед, забивши «в роздягальню».

Цікаво, що протягом матчу арбітри скасували три голи Реала – двічі Мбаппе та одного разу Беллінгема. Після перерви Реал міг зняти усі питання щодо перможця, та на 52-й хвилині Мбаппе не реалізував пенальті. Попри це мадридці втримали перевагу й довели справу до перемоги. У самому кінці Педрі отримав другу жовту і залишив поле.

Голкіпер Реала Андрій Лунін не взяв участі у грі. Українець усі понад сто хвилин провів на лаві запасних. Запам'ятався лише провокаціями на адресу суперника на останніх хвилинах, отримавши жовту.

Реал набрав 27 очок у турнірній таблиці й відірвався від Барселони на відстань у п’ять балів. Тепер питання щодо чемпіонства повністю в ногах «вершкових».

Ла Ліга, десятий тур

Реал Мадрид – Барселона 2:1

Голи: Мбаппе, 22, Беллінгем, 43 – Фермін Лопес, 38

Реал: Куртуа, Вальверде (Карвахаль, 72), Мілітао, Гейсен, Каррерас, Чуамені, Гюлер (Браїм Діас, 66), Беллінгем (Гонсало Гарсія, 90), Камавінга, Вінісіус (Родріго, 72), Мбаппе (Себальйос, 90)

Барселона: Щенсни, Кунде, Гарсія (Араухо, 74), Кубарсі (Барджі, 84), Бальде (Мартін, 90+7), Педрі, Фермін, де Йонг, Ямаль, Решфорд, Торрес (Касадо, 74)

Попередження: Вальверде, 23, Хейсен, 57 – Педрі, 42, Фермін, 90+9

Вилучення: Педрі, 90+9