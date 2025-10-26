Сергій Стаднюк

У восьмому турі німецької Бундесліги Баєр на своєму полі впевнено переграв Фрайбург.

Господарі контролювали хід гри й відкрили рахунок уже на 22-й хвилині – Поку влучно пробив, кіпер був безсилим. Після перерви Тапсоба подвоїв перевагу «фармацевтів», вдало підключившись до атаки. Гості залишилися в меншості на 74-й хвилині після другої жовтої картки Лінгарта, чим позбавили себе шансів на камбек.

У Штутгарті місцева команда вирвала вольову перемогу над Майнцом. Гості першими вийшли вперед, коли Амірі реалізував пенальті «в роздягальню». Проте господарі швидко відповіли: наприкінці першого тайму Фюріх відновив рівновагу влучним ударом у компенсований час. Після перерви команда продовжила тиснути й свого досягла – Ундав на 79-й хвилині реалізував момент і приніс своїй команді важливу домашню перемогу.

Штутгарт набрав 18 очок і повернувся на третю сходинку. Баєр із 17 балами поки п’ятий.

Бундесліга, восьмий тур

Баєр – Фрайбург 2:0

Голи: Поку, 22, Тапсоба, 52

Вилучення: Лінгарт, 74 (Фрайбург, друга ЖК)

Штутгарт – Майнц 2:1

Голи: Фюріх, 45+1, Ундав, 79 – Амірі, 41 (пен.)