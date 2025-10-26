Сергій Стаднюк

Завершилися матчі ігрового дня неділі, 27 жовтня, у дев’ятому турі французької Ліги 1.

Лілль влаштував справжній розгром, розбивши Мец із рахунком 6:1. Господарі повністю контролювали матч, а героєм став Андраде, який оформив дубль. Іґамане відкрив рахунок, Перро та Андре довели перевагу до розгромної, а крапку поставив Гаральдссон у компенсований час. Мец спромігся лише на гол престижу від Ібу Сане вже після завершення основного часу гри.

Ренн у рідних стінах поступився Ніцці. Гості забили двічі ще до перерви: Діоп відкрив рахунок на 38-й хвилині, а Клосс подвоїв перевагу у компенсований час першого тайму. Господарі зуміли скоротити відставання завдяки голу Аїта Будіаля, проте врятувати матч не змогли.

Ліон здобув вольову перемогу над Страсбуром із рахунком 2:1. Після голу Панічеллі на 25-й хвилині господарі швидко оговталися: автогол Дукуре відновив рівновагу, а Толіссо міг одразу ж виводити вже «ткачів» уперед, але не реалізував пенальті. Розв’язки довелося чекати до 91-ї хвилини, коли Морейра вирвав перемогу для господарів. До речі, Дукуре додав ще й червону картку.

Ліон набрав 18 очок і наздогнав третій Марсель. Лілль (17) – п’ятий, Страсбур (16) – вже поза зоною єврокубків.

Ліга 1, дев’ятий тур

Лілль – Мец 6:1

Голи: Іґамане, 24, Андраде, 34, 53, Перро, 64, Андре, 82, Гаральдссон, 90+3 – Сане, 90+5

Ренн – Ніцца 1:2

Голи: Аїт Будіаль, 67 – Діоп, 38, Клосс, 45+1

Ліон – Страсбур 2:1

Голи: Дукуре, 31 (автогол), Морейра, 90+1 – Панічеллі, 25

Вилучення: Дукуре, 67