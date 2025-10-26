Сергій Стаднюк

У дев'ятому турі англійської Прем’єр-ліги Ноттінгем Форест на виїзді поступився Борнмуту.

Господарі діяли більш зібрано й швидко вийшли вперед – Таверньє відкрив рахунок на 25-й хвилині після вдалої комбінації. Незабаром Крупі подвоїв перевагу «вишень», ефектно завершивши атаку на 40-й хвилині. Після перерви Форест так і не зміг знайти шлях до воріт суперника, а Борнмут спокійно довів гру до логічного завершення, здобувши важливі три очки. Захисник «лісників» Олександр Зінченко пропустив гру через травму.

Справжня гольова феєрія відбулася у протистоянні Вулвергемптона та Бернлі. Гості швидко повели завдяки дублю Флеммінга. Проте «вовки» перед перервою зуміли відновити рівновагу – спочатку Ларсен реалізував пенальті, а згодом Мунетсі зрівняв рахунок ударом у компенсований час першого тайму. Та все ж останнє слово залишилося за Бернлі: на 95-й хвилині Фостер влучним пострілом приніс своїй команді перемогу в наднапруженому поєдинку.

Борнмут набрав 18 очок і випередив Сандерленд Тімура Тутєрова (17) у турнірній таблиці, посідаючи другу сходинку. Ноттінгем (5) і Вулвергемптон (2) – у зоні вильоту.

АПЛ, дев’ятий тур

Борнмут – Ноттінгем Форест 2:0

Голи: Таверньє, 25, Крупі, 40

Вулвергемптон – Бернлі 2:3

Голи: Ларсен, 42 (пен.), Мунетсі, 45+4 – Флеммінг, 14, 30, Фостер, 90+5