Сергій Разумовський

У матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Вереса (0:0) центральний захисник Карпат Володимир Адамюк на 54-й хвилині був змушений попросити заміну через травму задньої поверхні стегна. Після детального огляду медичний штаб дійшов висновку, що пошкодження виявилося серйознішим, ніж здавалося спочатку. Про це повідомляє Sport.ua.

За попередньою інформацією, досвідчений оборонець не зможе допомогти команді до кінця календарного року. Очікується, що Адамюк повернеться до роботи вже під час зимової підготовки до другої частини сезону. Один з етапів тренувального збору Карпати планують провести в Іспанії, де захисник має повністю відновитися та набрати оптимальні кондиції.

Позитивною новиною для львівського клубу є повернення до ладу голкіпера Андрія Кліщука. Воротар повністю залікував пошкодження руки й уже першого грудня має намір розпочати тренування в загальній групі, поступово готуючись до офіційних матчів.

Наразі команда Владислава Лупашка займає дев’яту позицію в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 19 очок. У 15-му турі чемпіонату Карпати 5 грудня проведуть виїзний поєдинок проти Зорі, де спробують покращити своє становище, вже з огляду на кадрові втрати та повернення Кліщука.

Раніше головний тренер Карпат Владислав Лупашко несподівано позитивно оцінив матч із Вересом.