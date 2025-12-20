Досвідчений бразильський захисник Тьяго Сілва може знову зіграти в європейському футболі. За інформацією журналіста та інсайдера Ніколо Скіри, футболіст перебуває в активних переговорах із Порту щодо укладання контракту, який діятиме до червня 2026 року.

Зазначається, що майбутня угода може містити опцію продовження ще на один сезон — до літа 2027 року. Таким чином, португальський клуб розглядає Сілву як потенційне підсилення оборонної лінії з урахуванням його величезного досвіду.

Раніше Тьяго Сілва залишив Флуміненсе у статусі вільного агента. У складі бразильського клубу захисник провів 212 матчів, відзначився 19 забитими м’ячами та виконував роль капітана команди.

За даними порталу Transfermarkt, поточна ринкова вартість Тьяго Сілви оцінюється у 600 тисяч євро.