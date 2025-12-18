Ліга конференцій: розклад матчів 6-го туру на 18 грудня
Динамо та Шахтар зіграють з Ноа та Рієкою відповідно
близько 1 години тому
У четвер, 18 грудня, відбудуться матчі заключного, 6-го туру загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/2026. Ігровий день подарує вболівальникам одразу низку поєдинків за участю клубів з різних європейських країн.
Усі матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.
Розклад матчів:
Чинним переможцем Ліги конференцій є лондонський Челсі, який у фіналі попереднього розіграшу турніру впевнено переграв іспанський Бетіс з рахунком 4:1.
