У четвер, 18 грудня, донецький Шахтар проведе заключний поєдинок загального етапу Ліги конференцій. Суперником гірників стане хорватська Рієка. Матч відбудеться на Міському стадіоні в Кракові та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Трансляцію поєдинку Шахтар – Рієка в Україні забезпечить медіасервіс MEGOGO, який є офіційним мовником єврокубків УЄФА. Перегляд буде доступний на ОТТ-платформі за передплатою Спорт і в усіх пакетах MEGOPACK. Окрім цього, матч можна подивитися безкоштовно в прямому ефірі телеканалу MEGOGO СПОРТ у мережах Т2 та кабельного телебачення.

Коментаторами зустрічі стануть Сергій Лукʼяненко та Віталій Кравченко. Передматчева аналітична студія MEGOGO, присвячена іграм українських клубів у єврокубках, розпочнеться о 21:00. До ведучого Вадима Шевякіна у прямому ефірі приєднаються колишні гравці збірної України Сергій Нагорняк та Едуард Цихмейструк.

Шахтар уже гарантував собі участь у плей-офф Ліги конференцій, однак у матчі проти Рієки гірники матимуть шанс напряму вийти до 1/8 фіналу турніру. Для цього донецькому клубу достатньо не програти. Зараз Шахтар посідає друге місце в турнірній таблиці з 12 очками, тоді як Рієка йде 14-ю, маючи 8 балів.