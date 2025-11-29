Агент Луніна отримав запити по українцю від двох клубів Серії А
На українського воротаря є претенденти в Італії
За даними Defensa Central, український голкіпер Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в італійській Серії A.
Агент 26-річного вартового воріт Жорже Мендеш отримав інтерес з боку Мілана та Інтера, які розглядають Луніна як можливу заміну Майку Меньяну та Янну Зоммеру, адже обидва воротарі, за прогнозами, можуть залишити свої клуби влітку.
Сам Лунін хотів би залишитися в мадридській команді, проте, за наявною інформацією, керівництво Реала дало йому слово, що він зможе розглянути інші пропозиції та за бажання змінити клуб в одному з найближчих трансферних періодів.
