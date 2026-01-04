Головний тренер Реала Хабі Алонсо висловився про травму Кіліана Мбаппе, через яку нападник пропустить найближчі поєдинки «вершкових». Його слова наводить пресслужба клубу.

Ми зробимо все можливе, щоб Кіліан повернувся швидше. Коли це буде? Я не знаю. Ми робимо тести після кожного матчу і за відчуттями гравця, а потім приймаємо рішення. Потрібно подивитися, як буде розвиватися ситуація

Ми будемо сумувати за ним, тому що його гра вражає не тільки голами, але й впливом, який він має. Травми ніколи не вітаються, але треба дуже довіряти тим, хто вийде проти Бетіса і в четвер проти Атлетіко, - наголосив Алонсо.