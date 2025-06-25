Павло Василенко

У світі сучасного футболу, де панують мільярди, розкіш та спонсорські контракти, час від часу з'являється історія, що нагадує нам про суть спорту – пристрасть, працю і мрії.

Саме це й сталося на Клубному чемпіонаті світу в США, де аматорська команда з Нової Зеландії Окленд Сіті зіграла внічию (1:1) з аргентинським грандом Бока Хуніорс.

Але це був не рядовий матч – це був справжній футбольний подвиг трудящих проти зірок, і для гравців клубу з «краю світу» він приніс фінансове диво – 930 тисяч євро, що є найбільшим грошовим призом в історії клубу.

Для більшості футбольних клубів ця цифра здається жалюгідною, але не для команди, гравці якої заробляють лише 84 євро на тиждень. Резервний воротар Себастьян Сіганда, який зазвичай працює чистильником басейнів та джакузі, попросив відпустку, щоб мати можливість зіграти на Клубному чемпіонаті світу.

«Я попросив відпустку на роботі, щоби пограти. Якби я цього не зробив, мені довелося б звільнитися. Мені не заплатили за час, проведений в Америці», – сказав Сіганда.

Незважаючи ні на що, радості не бракувало – вся команда поділиться грошима.

«Нагорода дістається всім гравцям та персоналу», – додав Сіганда в ефірі DSports Radio.

Героєм вечора став Крістіан Грей, учитель фізкультури з початкової школи в Окленді, який забив гол вартістю 930 тисяч євро на 52-й хвилині. Він не перебільшував свого святкування – це був гол вчителя, який жив мрією, а не мільйонера.

На відміну від футбольного клубу Окленд, головної команди міста, яка виступає в австралійській лізі А та пропонує зарплату у розмірі 65 000 євро на рік, Окленд Сіті грає у регіональній лізі, і гравці отримують близько 93 євро за гру.