Аморім після поразки від Астон Вілли: «Не варто зациклюватися лише на результаті»
Тренер червоних дияволів вважає, що команда досягла прогресу
близько 1 години тому
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував результат матчу 17-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Астон Вілли, в якому манкуніанці поступилися з рахунком 1:2.
Думаю, в останніх матчах ми додаємо. У нас є багато проблем, які потрібно вирішувати, але з огляду на всі труднощі, з якими ми стикаємося останнім часом, вважаю, що ми виконали дуже хорошу роботу. Як і в інших матчах, навіть коли ми перемагаємо, я завжди кажу: не варто зациклюватися лише на результаті. Це, звичайно, боляче, але потрібно концентруватися на грі, а гра була хорошою. Нам потрібно продовжувати в тому ж дусі й перенести це на наступний матч, – наводить слова Аморіма офіційний сайт Манчестер Юнайтед.
Наразі Манчестер Юнайтед посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 26 набраних очок.
