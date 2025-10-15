Збірна Англії стала першою європейською командою, яка офіційно забезпечила собі участь у чемпіонаті світу-2026. У матчі восьмого туру групового етапу кваліфікації команда Гарета Саутгейта впевнено розгромила Латвію з рахунком 5:0.

Чемпіонат світу-2026. Відбірковий турнір. Європа. Група K. 8-й тур

14 жовтня 2025, вівторок. 21:45 (за Києвом)

Латвія – Англія – 0:5 (Гордон 26, Кейн 44, 45+4, Тонішевс 58 авт, Езе 86)

Після шести проведених матчів англійці впевнено очолюють групу K, набравши 18 очок і здобувши перемоги у всіх поєдинках відбору. Раніше команда Саутгейта обіграла Албанію (2:0), Латвію (3:0, 5:0), Андорру (1:0, 2:0) та Сербію (5:0).

До завершення групового етапу Англія має провести ще два матчі — 13 листопада вдома проти Сербії та 16 листопада на виїзді з Албанією.